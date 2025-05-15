Antalya'da Zift Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Antalya'da Dev Belirtiler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen korkunç kaza da zift yüklü tır devrildi. M.A.B. yönetimindeki 33 ANH 428 plakalı tır, Zeytinada Mahallesi'ndeki D 400 kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Yangın Çıktı, İhbar Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Devrilen tırda daha sonra yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre içerisinde kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Fakat kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, zift yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Devrilen tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, zift yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Devrilen tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.