Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altında

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yangının olduğu Gazipaşa bölgesinde ise havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevre mahallelerde etkisini sürdürdü. Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki tüm evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile yangına müdahale edilirken, sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara destek verdi. Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu alevlerin bulunduğu alanlara taşıyor.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye aracı40 hektarlık alan zarar gördü.

Söğüt Yaylası'nda yine dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını için de ekipler gece boyunca karadan çalışmalara devam etti. Sabah saatlerinde 3 uçak ve 3 helikopterin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca ve Gürçam mahallelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca ve Gürçam mahallelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.