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Antalya'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 14:56
Antalya'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangının Kontrol Altına Alınması

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla büyümeye başladı.

Müdahale Ekipleri Hızla Seferber Oldu

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 6 arozöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman personeli müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, yaklaşık bir saatlik yoğun çaba sonucunda kontrol altına alındı ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında toplamda yaklaşık 2 hektarlık makilik ve tarım alanının etkilendiği bildirildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgedeki soğutma çalışmaları şu an devam etmekte olup, yetkililer yangın hakkında gelişmeleri takip ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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