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Antalya’dan acı haber: Çıkan yangında 3 aylık bebek hayata veda etti

Antalya’nın yer alan 4 katlı bir binanın en üst katın çıkan yangın sonucunda 3 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Eve döndüğünde acı haberi alan anne Şeval Çalı, sinir krizi geçirdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:49
Antalya’dan acı haber: Çıkan yangında 3 aylık bebek hayata veda etti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Kızılarık Mahallesi’nde yar alan bir binanın en üst katında çıkan yangın sonucunda, 3 aylık Meva bebek hayatını kaybetti. Anne Şeval Çalı, bebeğini uyutup öğrencisi olduğu üniversiteye sınava gitti. Verilen bilgilere göre, anne Çalı sınavdayken devrilen elektrikli soba, kısa sürede yangın çıkmasına neden oldu. O esnada evde bulunan anneanne ve dayı ise bebeğin yattığı odaya girmeye çalıştılar ama alevler yüzünden başarılı olamadılar.

Yaşan bu olayı komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalede bulunmak üzere bebeği inceleyen sağlık ekipleri, bebeğin ölmüş olduğu bilgisini verdi.

3 aylık bebek yangında hayatını kaybetti

Acılı anne sinir krizi geçirdi

Eve döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında gözyaşları içinde kalan acılı anneyi ailesi ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Sinir krizi geçiren anne Şeval Çalı’ya daha sonra sağlık ekipleri müdahale etti.

3 aylık Meva’nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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