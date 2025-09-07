Antalya Elmalı'da T. Tarık Sarvan Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Müftülük Hizmet Binası Açıldı

Antalya Elmalı'da T. Tarık Sarvan Kampüsü Törenle Hizmete Girdi

Açılış Yeni Mahalle'de Gerçekleştirildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde inşası tamamlanan T. Tarık Sarvan 4-6 Yaş Kur'an Kursu, T. Tarık Sarvan Gençlik Merkezi ve Elmalı Müftülüğü yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Proje, hayırsever T. Tarık Sarvanın katkılarıyla Yeni Mahalle'de hayata geçirildi.

Vali Hulusi Şahin'den Külliye Nitelemesi

Vali Hulusi Şahin, binanın sadece bir hizmet yapısı olmadığını, adeta bir külliye vasfı taşıdığını vurguladı. Şahin, yapımı destekleyen iş insanına teşekkür ederek, binanın özelliklerine dikkat çekti: "Bina, akıllı ve sürdürülebilir bir sistemle inşa edildi".

Vali Şahin, konuşmasında ayrıca, "1000 yıl önce fethettiğimiz bu toprakları ilim, irfan, yüksek karakter ve kültür inşa ederek vatan yaptık. Dünya var oldukça biz de bu topraklarda var olacağız. Bu eserler, yurdumuzun tapu belgeleri ve Türk-İslam yurdu olduğunun kimlik belgeleridir." ifadelerini kullandı.

Kültürel Savunma ve Yeni Nesil Vurgusu

Şahin, günümüzde işgallerin sadece ordularla değil, zihinlerle de gerçekleştiğini belirterek, "Evlatlarımız, yabancı kültürlerin etkisi altına girdiğinde kültür ve zihniyet bakımından başkalarının çocuğu haline gelebilir. Bunun önlenmesinin en önemli yolu, bu tür kültür kaleleri ihya etmekten geçiyor." şeklinde uyarıda bulundu.

Vali ayrıca, "Sayın Bilal Erdoğan, ecdad yadigarı sporlarımız olan okçuluk, cirit ve çeşitli at sporları ile tezhip ve hat gibi bizi biz yapan değerlerimizi yeni nesillere tanıtmak ve benimsetmek için büyük çaba gösteriyor." sözleriyle kültürel çalışmalara destek veren isimleri andı.

Törene Katılanlar

Törene; İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı T. Tarık Sarvan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş gibi isimler katıldı. Açılış, kurum temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni hizmet binası, bölgenin eğitim, kültür ve din hizmetlerine katkı sağlayacak biçimde planlanmış olup, yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde inşası tamamlanan T. Tarık Sarvan 4-6 Yaş Kur'an Kursu, T. Tarık Sarvan Gençlik Merkezi ve Elmalı Müftülüğü yeni hizmet binası, törenle hizmete açıldı.