DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Antalya Elmalı'da T. Tarık Sarvan Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Müftülük Hizmet Binası Açıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde T. Tarık Sarvan tarafından yaptırılan Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Müftülük hizmet binası törenle açıldı; Vali Hulusi Şahin konuştu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 21:45
Antalya Elmalı'da T. Tarık Sarvan Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Müftülük Hizmet Binası Açıldı

Antalya Elmalı'da T. Tarık Sarvan Kampüsü Törenle Hizmete Girdi

Açılış Yeni Mahalle'de Gerçekleştirildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde inşası tamamlanan T. Tarık Sarvan 4-6 Yaş Kur'an Kursu, T. Tarık Sarvan Gençlik Merkezi ve Elmalı Müftülüğü yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Proje, hayırsever T. Tarık Sarvanın katkılarıyla Yeni Mahalle'de hayata geçirildi.

Vali Hulusi Şahin'den Külliye Nitelemesi

Vali Hulusi Şahin, binanın sadece bir hizmet yapısı olmadığını, adeta bir külliye vasfı taşıdığını vurguladı. Şahin, yapımı destekleyen iş insanına teşekkür ederek, binanın özelliklerine dikkat çekti: "Bina, akıllı ve sürdürülebilir bir sistemle inşa edildi".

Vali Şahin, konuşmasında ayrıca, "1000 yıl önce fethettiğimiz bu toprakları ilim, irfan, yüksek karakter ve kültür inşa ederek vatan yaptık. Dünya var oldukça biz de bu topraklarda var olacağız. Bu eserler, yurdumuzun tapu belgeleri ve Türk-İslam yurdu olduğunun kimlik belgeleridir." ifadelerini kullandı.

Kültürel Savunma ve Yeni Nesil Vurgusu

Şahin, günümüzde işgallerin sadece ordularla değil, zihinlerle de gerçekleştiğini belirterek, "Evlatlarımız, yabancı kültürlerin etkisi altına girdiğinde kültür ve zihniyet bakımından başkalarının çocuğu haline gelebilir. Bunun önlenmesinin en önemli yolu, bu tür kültür kaleleri ihya etmekten geçiyor." şeklinde uyarıda bulundu.

Vali ayrıca, "Sayın Bilal Erdoğan, ecdad yadigarı sporlarımız olan okçuluk, cirit ve çeşitli at sporları ile tezhip ve hat gibi bizi biz yapan değerlerimizi yeni nesillere tanıtmak ve benimsetmek için büyük çaba gösteriyor." sözleriyle kültürel çalışmalara destek veren isimleri andı.

Törene Katılanlar

Törene; İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı T. Tarık Sarvan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş gibi isimler katıldı. Açılış, kurum temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni hizmet binası, bölgenin eğitim, kültür ve din hizmetlerine katkı sağlayacak biçimde planlanmış olup, yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde inşası tamamlanan T. Tarık Sarvan 4-6 Yaş Kur'an Kursu, T. Tarık...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde inşası tamamlanan T. Tarık Sarvan 4-6 Yaş Kur'an Kursu, T. Tarık Sarvan Gençlik Merkezi ve Elmalı Müftülüğü yeni hizmet binası, törenle hizmete açıldı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde inşası tamamlanan T. Tarık Sarvan 4-6 Yaş Kur'an Kursu, T. Tarık...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"
2
Sakarya'da Maden Deresi Yağışlarla Canlandı
3
Cevdet Yılmaz: 2025-2026'da İlk Ders 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak'
4
Hamaney'den Hükümete Çağrı: Halkın Geçimi ve Piyasa Disiplini
5
Gazze'de Gün Boyu Yıkım: İsrail 50 Bina Tamamen, 100 Bina Kısmen Yıktı
6
Husiler Ramon Havalimanı'nı Vurdu: İsrail'e 8 İHA'lı Geniş Operasyon

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı