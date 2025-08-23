DOLAR
Antalya Finike'de 2 Kişiyi Öldüren Zanlı A.T Yakalandı

Finike'de 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı A.T, Turunçova'da yakalanarak adliyeye sevk edildi; ölenlerin cenazeleri defnedildi ve götürüldü.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:41
Antalya'nın Finike ilçesinde zanlı gözaltına alındı

İlçe Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi portakal bahçesinde yakaladı

Antalya'nın Finike ilçesinde, Saklısu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fatih Ç. ve Süleyman S.'nin silahla öldürülmesinin ardından kaçan zanlı A.T yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu zanlı, Turunçova Mahallesi Akçay köprüsü mevkisindeki portakal bahçesinde ele geçirildi.

Yakalanan A.T ilk olarak karakola götürüldü; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Fatih Ç.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Elmalı ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde toprağa verildi. Süleyman S.'nin cenazesi ise Burdur'a götürüldü.

Soruşturma notlarına göre, Saklısu Mahallesi'ndeki olayda A.T, dün husumetli olduğu belirtilen serada çalışan Fatih Ç. ile yanında bulunan demir ustası Süleyman S.'yi av tüfeğiyle vurmuş, ardından olay yerinden kaçmıştı.

