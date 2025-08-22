DOLAR
Antalya Finike'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesi Saklısu Mahallesi'nde serada av tüfeğiyle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi; şüpheli A.T. kaçtı, jandarma soruşturmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:42
Saklısu Mahallesi'nde serada av tüfeğiyle saldırı

Antalya'nın Finike ilçesi Saklısu Mahallesi'nde serada çalışan 2 kişi silahlı saldırıya uğradı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, saldırıda hayatını kaybedenlerin Fatih Ç. ve Süleyman S. olduğu belirlendi.

Görgü ve ilk bulgulara göre saldırıda av tüfeği kullanıldı. Şüpheli A.T.'nin, husumetli olduğu belirtilen Fatih Ç. ile yanında çalışan demir ustası Süleyman S.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

