Antalya Gazipaşa'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Yangın Alarmı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Beyobası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangının, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümesi, durumu ciddileştirdi.

Yardım Ekipleri Hızla Bölgeye Sevk Edildi

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Yerleşim alanlarına yakın bölgede meydana gelen yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile çok sayıda yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Tahliye ve Zarar Gören Alanlar

Alevlerin yaklaşması nedeniyle 1 ev tahliye edildi. Ayrıca yangın, bazı avokado ve zeytin bahçeleri üzerinde de olumsuz etki yarattı. Yangın söndürme ekipleri, durumu kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.