Antalya Kaş'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olsa da, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.