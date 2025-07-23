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Antalya Kaş'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Kaş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:36
Antalya Kaş'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olsa da, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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