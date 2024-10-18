Antalya Kemer'de Otel Yangını

Antalya'nın Kemer İlçesinde Yangın Alarmı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Beldibi Mahallesi'nde bulunan bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın hemen ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına Müdahale Devam Ediyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanda alevli bir yangın bulunmadığını, ancak duman nedeniyle bazı misafirlerin otelin balkonlarına çıktığını ifade etti.

Vali Şahin, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmekte olduğunu ve yangın merdiveni aracılığıyla tahliyelere başlandığını belirtti. Kurtarma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Şahin, yangının nedenine dair araştırmalara da başladıklarını kaydetti.