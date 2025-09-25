Antalya Kepez'te İki Çöp Evden 8 Kamyon Atık Çıkarıldı

Kepez'te Beşkonaklılar ve Güneş mahallerindeki iki müstakil evden toplam 8 kamyon çöp çıkarıldı; evler temizlenip ilaçlandı, atıklar şehir çöplüğüne taşındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:25
Antalya Kepez'te İki Çöp Evden 8 Kamyon Atık Çıkarıldı

Antalya Kepez'te İki Çöp Evden 8 Kamyon Atık Çıkarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerinin müdahalesiyle temizlenen iki müstakil evden toplam 8 kamyon çöp çıkarıldı.

İhbar ve Kurul Kararı

Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na, Beşkonaklılar ve Güneş mahallelerinde iki evden kötü kokular geldiği yönünde ihbar ulaştı. Kurulun, söz konusu adreslerin temizlenmesi yönündeki kararı üzerine Kepez Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Temizlik Çalışması ve Güvenlik

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı temizlik çalışmasında, Beşkonaklılar Mahallesi'nde S.T.'ye ait ev ve bahçesinden 2 kamyon, Güneş Mahallesi'nde F.B.'ye ait ev ve bahçesinden ise 6 kamyon atık çıkarıldı.

F.B. ve kızı A.B., temizlik çalışmasını uzun süre engellemeye çalıştı; polis ekiplerinin ikna etmesinin ardından anne ve kız evden uzaklaştırıldı ve temizlik devam etti.

Sonrası

Evler çöpten arındırıldıktan sonra ekipler tarafından ilaçlandı ve çıkan atıklar şehir çöplüğüne taşındı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk
3
Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi
4
Gençlik Merkezleri TEKNOFEST 2025'te 6 Birincilikle Öne Çıktı
5
Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol
6
Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu
7
Cemil Tugay: İzmir'de çöp sorunu ilçe belediyelerinin görevi — 'Kooperatif' davasına tepki

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim