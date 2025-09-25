Antalya Kepez'te İki Çöp Evden 8 Kamyon Atık Çıkarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerinin müdahalesiyle temizlenen iki müstakil evden toplam 8 kamyon çöp çıkarıldı.

İhbar ve Kurul Kararı

Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na, Beşkonaklılar ve Güneş mahallelerinde iki evden kötü kokular geldiği yönünde ihbar ulaştı. Kurulun, söz konusu adreslerin temizlenmesi yönündeki kararı üzerine Kepez Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Temizlik Çalışması ve Güvenlik

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı temizlik çalışmasında, Beşkonaklılar Mahallesi'nde S.T.'ye ait ev ve bahçesinden 2 kamyon, Güneş Mahallesi'nde F.B.'ye ait ev ve bahçesinden ise 6 kamyon atık çıkarıldı.

F.B. ve kızı A.B., temizlik çalışmasını uzun süre engellemeye çalıştı; polis ekiplerinin ikna etmesinin ardından anne ve kız evden uzaklaştırıldı ve temizlik devam etti.

Sonrası

Evler çöpten arındırıldıktan sonra ekipler tarafından ilaçlandı ve çıkan atıklar şehir çöplüğüne taşındı.