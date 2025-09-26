Antalya Kepez'te Parka Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında

Antalya Kepez'te Dokumapark Emekliler Lokali yakınlarına dün gökyüzünden düşen büyük buz kütlesi güvenlik kamerasına yansıdı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 21:02
Antalya Kepez'te Parka Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında

Antalya Kepez'te Parka Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında

Dokumapark Emekliler Lokali yakınında şaşkınlık

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Dokumapark Emekliler Lokali yakınlarına dün gökyüzünden büyük bir buz kütlesinin düştüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kepez Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, parkta devriye gezen güvenlik görevlilerinin, yaklaşık 20 metre uzaklıktan gelen yüksek bir gürültü üzerine sesin kaynağına yöneldiği belirtildi. Görevliler, toprak zemine saplanmış ve parçalanmış büyük bir buz kütlesiyle karşılaştı.

Görüntülerde, kütlenin gökyüzünden hızla düştüğü ve lokalde oturan vatandaşların şaşkınlıkla olay yerine toplandığı görülüyor.

Dokumapark güvenlik amiri Recep Çobanoğlu olayla ilgili olarak şunları kaydetti: "Akşam saatlerinde devriye görevi yapan arkadaşlarımız yüksek bir ses duydu. Sesin geldiği noktaya gittiklerinde yere düşmüş ve parçalanmış bir buz kütlesiyle karşılaştılar. İlk anda kütle daha büyüktü, zemine çarpınca parçalandı. Bunun uçaktan düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz."

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kepez'te Parka Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında
2
Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta Malezyalı Mevkidaşı Hasan ile Görüştü
3
Bangladeş: Gazze'deki İnsani Kriz 'Soykırım' — BM Genel Kurulu'nda Kritik Çağrı
4
Sivas'ta Dilenci 337 Lirayı Lahmacuna Gizledi: Zabıta 14 Kişiyi Yakalandı
5
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da: 26 Ülkeden Uzmanlar Yenilikleri Tartıştı
6
Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 2 kilo 180 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Sivas'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı