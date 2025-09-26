Antalya Kepez'te Parka Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında

Dokumapark Emekliler Lokali yakınında şaşkınlık

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Dokumapark Emekliler Lokali yakınlarına dün gökyüzünden büyük bir buz kütlesinin düştüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kepez Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, parkta devriye gezen güvenlik görevlilerinin, yaklaşık 20 metre uzaklıktan gelen yüksek bir gürültü üzerine sesin kaynağına yöneldiği belirtildi. Görevliler, toprak zemine saplanmış ve parçalanmış büyük bir buz kütlesiyle karşılaştı.

Görüntülerde, kütlenin gökyüzünden hızla düştüğü ve lokalde oturan vatandaşların şaşkınlıkla olay yerine toplandığı görülüyor.

Dokumapark güvenlik amiri Recep Çobanoğlu olayla ilgili olarak şunları kaydetti: "Akşam saatlerinde devriye görevi yapan arkadaşlarımız yüksek bir ses duydu. Sesin geldiği noktaya gittiklerinde yere düşmüş ve parçalanmış bir buz kütlesiyle karşılaştılar. İlk anda kütle daha büyüktü, zemine çarpınca parçalandı. Bunun uçaktan düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz."

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.