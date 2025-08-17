Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda F.Ö. ve F.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Ekiplerin şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, bıçak, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma yetkili birimler tarafından sürdürülüyor.

