DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.101,1 -0,54%

Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda F.Ö. ve F.K. gözaltına alınırken, evlerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:59
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda F.Ö. ve F.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Ekiplerin şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, bıçak, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma yetkili birimler tarafından sürdürülüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına...

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, bıçak, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
2
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
3
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
5
Batman'da Kumar Operasyonu: 33 Kişiye 305 Bin Lira Ceza
6
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu
7
Adana'da 7,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar