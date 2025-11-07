Antalya Kumluca'da Denizde İki Hortum Birden

Kumluca açıklarında saat 11.00'de Mavikent ve Adrasan yakınlarında denizde iki hortum oluştu; hortumlardan biri tekneye yakındı, karaya çıkmadan etkisini kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:16
Gök gürültüsü ve sağanakla oluşan hortumlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde denizin üzerinde aynı anda iki ayrı hortum görülmesi çevrede panik yarattı. Olay, saat 11.00 sıralarında Mavikent ve Adrasan mahalleleri açıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağmur ve fırtına sırasında denizde hortumlar oluştu. Hortumlardan birinin büyüklüğü ve denizdeki bir tekneye olan yakınlığı izleyenlerde korku oluşturdu.

Her iki hortum da bir süre deniz üzerinde göründükten sonra karaya çıkmadan etkisini kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

