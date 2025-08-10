Antalya Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi Karakuyu mevkisinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Yangına Müdahale
İhbar üzerine Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, orman işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri anında bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yetkililerden Bilgi Alındı
Bölgeye gelen Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.
