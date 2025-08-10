Antalya Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

DOLAR
Yayın Tarihi: 10.08.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 18:45
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi Karakuyu mevkisinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Müdahale

İhbar üzerine Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, orman işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri anında bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililerden Bilgi Alındı

Bölgeye gelen Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

