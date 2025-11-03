Antalya Kütüphanesi'nde "Azerbaycan Seçkisi" ile Kardeşlik Kültürü Güçleniyor

Antalya Kütüphanesi, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile kültürel işbirliğini derinleştirmek amacıyla "Azerbaycan Seçkisi" adlı özel bir koleksiyon oluşturdu. Seçki, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiği bünyesinde hizmet veren Azerbaycan Kültür Merkezi işbirliğiyle hazırlanarak okuyucuların erişimine sunuldu.

Seçkinin içeriği ve sergileme

Kütüphanede yer alan seçkide toplam 759 kitap bulunuyor. Bu eserlerin 400'ü Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından sağlanırken, 359'u Antalya Kütüphanesi koleksiyonundan temin edildi. Kitaplar hem Türkçe hem de Azerbaycan Türkçesi dillerinde erişime açıldı.

Ayrıca kütüphane genelinde, Azerbaycan ve Azerbaycan edebiyatına ilişkin mükerrerlerle birlikte yaklaşık 700 kitaplık bir arşiv mevcut. Seçkinin öne çıkan eserleri arasında "Azerbaycan’ın Yeniden Doğuş Sürecinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri", "Haydar Aliyev: Büyük Devlet Adamı", "Nizami Gencevi: Azerbaycan’dan Dünyaya" ve klasik Azerbaycan şairleri Fuzuli, Nizami Gencevi ve Şehriyar gibi isimlerin eserleri yer alıyor.

Seçki, Antalya Kütüphanesi’nin en yoğun kullanılan kafeterya bölümünde özel bir alanda sergileniyor ve ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Açılış konuşmaları ve proje hedefi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, açılışta Antalya Kütüphanesi’nin binlerce kişi tarafından kullanıldığını ve kütüphaneye binden fazla Azerbaycan vatandaşının kayıtlı olduğunu vurguladı. Kocagöz, "Toplam 759 kitabımız var. Bunun 400 tanesi Azerbaycan Kültür Derneği’nden geldi, gerisini biz buradan koyduk. Tek millet iki devlet olan can dostumuz Azerbaycan ile işbirliğinin devam etmesi gerçekten çok güzel ve buna katkı sunduğumuz için mutluyuz. Onlar da çok minnettar olduklarını söyledi. Bu işbirliği devam edecektir" dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Adil Kerimli ise, "Bugün Antalya Kütüphanesi’nde Azerbaycan Bölümü’nün açılması, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinde bizim için büyük bir tarihi hadisedir. Azerbaycan Edebiyatı, Azerbaycan edebi fikri Türk kütüphanelerinde çok sayıda eserleri vardır ama Antalya’daki kütüphanede bunun olması bizim için özel bir mana taşıyor. Azerbaycan Edebiyatı’nın, fikrinin daha yakından öğrenilmesi ve benimsenebilmesi için bu bölümün açılmasının büyük bir hizmeti olacaktır." dedi.

Açılışa Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Adil Kerimli, Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Azerbaycan’dan gazeteciler ve çok sayıda kitapsever katıldı. Projenin, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının kültürel paylaşım aracılığıyla daha da güçlenmesini hedeflediği vurgulandı.

