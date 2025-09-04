Antalya Manavgat Kumköy'de Sahilde Erkek Cesedi — Gökhan Varoğlu (47)

Antalya Manavgat Kumköy'de Sahilde Erkek Cesedi Bulundu
Olay ve müdahale
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki sahilde bir erkek cesedi bulundu.
Cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kimlik tespiti ve otopsi
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Kumköy'de dövmecilik yapan Gökhan Varoğlu (47) olduğu tespit edildi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na götürüldü.