Antalya Manavgat Kumköy'de Sahilde Erkek Cesedi — Gökhan Varoğlu (47)

Antalya Manavgat Kumköy sahilinde erkek cesedi bulundu; kimlik Gökhan Varoğlu (47) olarak tespit edildi, ceset Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:01
Antalya Manavgat Kumköy'de Sahilde Erkek Cesedi — Gökhan Varoğlu (47)

Antalya Manavgat Kumköy'de Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

Olay ve müdahale

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki sahilde bir erkek cesedi bulundu.

Cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimlik tespiti ve otopsi

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Kumköy'de dövmecilik yapan Gökhan Varoğlu (47) olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na götürüldü.

