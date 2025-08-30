Antalya Manavgat’ta Denizde Yaralı Flamingo Kurtarıldı

Kumköy açıklarında uçamayan kuş tekne personeli tarafından fark edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kumköy Mahallesi açıklarında denizde uçamayan bir flamingo bulundu. Paraşüt çeken tur teknesi personeli, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kuşu fark etti ve müdahale etti.

Uçamayan flamingo tekneye alınarak güvenli şekilde kıyıya getirildi. Kurtarılan kuş, kısa süre sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk incelemede flamingonun kanadında kırık olduğu belirlendi. Kuş şu anda tedavi altına alındı ve yetkililer, flamingonun iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.