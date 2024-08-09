Antalya'nın Akseki İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altında

Antalya'nın Akseki İlçesinde Yangın Müdahalesi

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Bademli Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın için hemen müdahale başlatıldı.

Müdahale Ekipleri Görev Başında

Yangının ihbar edilmesi üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye acil olarak bir helikopter, iki uçak, dört arazöz ve bir ilk müdahale aracı gönderdi. Yangın işçileri de müdahale ekiplerine destek vermek için bölgeye sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor

Alanı saran alevlere karşı hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülüyor. Ekiplerin hedefi yangını en kısa sürede kontrol altına almak.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.