Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalya'nın Güzellikleri 'Gezgin' Belgeseliyle Dünyaya Tanıtıldı

Tripadvisor’un 'The Wanderer' belgeseli, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini 127 ülkede sergiliyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 17:11
Antalya'nın Güzellikleri 'Gezgin' Belgeseliyle Dünyaya Tanıtıldı

Antalya'nın Güzellikleri Türkiye'nin Tanıtımında

Antalya'nın büyüleyici tarihi ve doğal güzellikleri, Tripadvisor tarafından hazırlanan The Wanderer belgeseliyle, 127 farklı ülkede tanıtılıyor.

Belgeselin Ayrıcalıkları

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğiyle, Wanderlab içerik stüdyosu tarafından hazırlanan The Wanderer serisinin yeni bölümü, "Türkiye: Antalya'dan Sıcak Selamlar" başlığı altında sunulmuştur. Bu bölümde, İngiliz televizyon sunucusu Alex Outhwaite ve Amerikalı seyahat yazarı Tabitha Lipkin ile birlikte Antalya'nın birçok güzelliği keşfedilmektedir.

Deneyimlenen Aktiviteler

Belgesel, seyahat etmeyi düşünenlerin Antalya'da karşılaşabilecekleri deneyimleri kapsamlı bir şekilde aktarıyor. Doğa sporları, kültürel etkinlikler ve gastronomi gibi birçok alanda sunulan aktiviteleri detaylandırıyor. Çekimler, Manavgat, Side, Kaleiçi gibi önemli turizm bölgelerinde yapıldı.

Uluslararası İzleyiciyle Buluşma

Belgeselin galası, 9-10 Ağustos tarihlerinde Londra'da düzenlenen "Antalya by the Thames" festivali kapsamında gerçekleştirildi. Outhwaite ve Lipkin, sosyal medya üzerinden Antalya'daki deneyimlerini paylaşarak şehrin uluslararası tanıtımına büyük katkı sundular.

The Wanderer, İngilizce'nin yanı sıra 5 dilde altyazı seçeneği ile, Amazon Prime Video üzerinden milyonlarca izleyiciye ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı