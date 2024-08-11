Antalya'nın Güzellikleri 'Gezgin' Belgeseliyle Dünyaya Tanıtıldı

Antalya'nın Güzellikleri Türkiye'nin Tanıtımında

Antalya'nın büyüleyici tarihi ve doğal güzellikleri, Tripadvisor tarafından hazırlanan The Wanderer belgeseliyle, 127 farklı ülkede tanıtılıyor.

Belgeselin Ayrıcalıkları

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğiyle, Wanderlab içerik stüdyosu tarafından hazırlanan The Wanderer serisinin yeni bölümü, "Türkiye: Antalya'dan Sıcak Selamlar" başlığı altında sunulmuştur. Bu bölümde, İngiliz televizyon sunucusu Alex Outhwaite ve Amerikalı seyahat yazarı Tabitha Lipkin ile birlikte Antalya'nın birçok güzelliği keşfedilmektedir.

Deneyimlenen Aktiviteler

Belgesel, seyahat etmeyi düşünenlerin Antalya'da karşılaşabilecekleri deneyimleri kapsamlı bir şekilde aktarıyor. Doğa sporları, kültürel etkinlikler ve gastronomi gibi birçok alanda sunulan aktiviteleri detaylandırıyor. Çekimler, Manavgat, Side, Kaleiçi gibi önemli turizm bölgelerinde yapıldı.

Uluslararası İzleyiciyle Buluşma

Belgeselin galası, 9-10 Ağustos tarihlerinde Londra'da düzenlenen "Antalya by the Thames" festivali kapsamında gerçekleştirildi. Outhwaite ve Lipkin, sosyal medya üzerinden Antalya'daki deneyimlerini paylaşarak şehrin uluslararası tanıtımına büyük katkı sundular.

The Wanderer, İngilizce'nin yanı sıra 5 dilde altyazı seçeneği ile, Amazon Prime Video üzerinden milyonlarca izleyiciye ulaştı.