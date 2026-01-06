Antalya'nın İlk 'Menopoz Okulu' Kepez Devlet Hastanesi'nde Açıldı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen sağlık okuryazarlığını artırma çalışmaları kapsamında Kepez Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Menopoz Okulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye genelinde 2015 yılından bu yana uygulanan program, Antalya'da ilk kez hayata geçirilmiş oldu.

Programın hedefi ve kapsamı

Menopoz Okulu, kadınların menopoz dönemini bir hastalık olarak değil, yaşamın doğal ve sağlıklı bir evresi olarak karşılamalarını hedefliyor. Program kapsamında alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından menopoz sürecinde yaşanan fiziksel ve ruhsal değişimlerle baş etme yöntemleri, kemik sağlığının korunmasına yönelik beslenme ve egzersiz alışkanlıkları ile osteoporoz ve kalp-damar hastalıkları gibi dönemsel risklere karşı alınması gereken önlemler konusunda eğitimler verilecek.

Kadın sağlığı için örnek uygulama

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan projenin önemine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Hastaneler bildiğimiz gibi tanı ve tedavi merkezi, yataklı tedavi kurumları. Ancak tanı ve tedavinin yanında sağlığı geliştirici, sağlık sistemini koruyucu, bilgi ve eğitim kurumlarıyız. Sağlık Okuryazarlığı adı altında bakanlığımız 2015’te bir proje başlatmıştı. Bu bağlamda Menopoz Okulu Antalya’da ilk kez hastanemizde açıldı. Kadınların hayatının belli bir döneminde sıkıntılı geçebilen bu süreci, hastaları bilgilendirerek, bilinçlendirerek daha sağlıklı ve mutlu geçirmelerini sağlamak için bu hizmete ön ayak olduk."

Başhekim Gürkan ayrıca hastane bünyesinde daha önce hayata geçirilen anne okulu, gebe okulu ve anne oteli projelerinden, normal doğuma teşvik kapsamında Türkiye genelinde verilen ödüllerden ve "her gebeye bir ebe" uygulamasından söz etti.

"Menopoz döneminde eğitime daha fazla ihtiyaç var"

Kepez Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Emir ise programın büyük bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtti: "Kadınların doğurganlık ve gebelik döneminde eğitime ihtiyacı olduğu gibi menopoz döneminde buna iki kat daha fazla ihtiyaçları var. Menopoz Okulu’nu bu dönemin bir hastalık olmadığını, yaşam enerjisinin düşmesine neden olmaması gerektiğini anlatmak, beslenmeden egzersize, düzenli kontrollerden farkındalığa kadar kadınları bilinçlendirmek amacıyla oluşturduk."

Eğitim takvimi ve başvuru

Kepez Devlet Hastanesi Anne Dostu, Bebek Dostu Hastane Koordinatörü Elif Yılmaz, gebelik eğitimi alan kadınların annelerinden de yoğun talep geldiğini belirterek; eğitimlerin haftada 3 gün planlandığını — Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri temel eğitimlerin; diğer günlerde ise egzersiz ve beslenme eğitimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Menopoz Okulu, 6 Ocak itibarıyla hasta kabulüne ve eğitim faaliyetlerine başladı. Programdan faydalanmak isteyenler, Kepez Devlet Hastanesi ilgili birimlerine başvurarak detaylı bilgi alabilirler.

Katılımcılar ve hasta görüşü

Açılış törenine Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Murat Türkyılmaz, Başkan Yardımcısı Ali Pota, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan, Başhekim Yardımcısı Gülden Toplu Öztürk ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Emir katıldı.

Menopoz Okulundan faydalanan Nurcan Eylenti, menopoz sürecinde yaşadığı belirtiler nedeniyle eğitime ihtiyaç duyduğunu belirterek egzersiz, diyetisyen ve fizyoterapist desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

