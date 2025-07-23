Antalya'nın Kaş İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kaş İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine hemen harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye helikopter ile arazözler ve orman işçileri gönderdi. Tüm ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, yangın tehlikesi minimize edildi ve kontrol altına alındı.

Doğanın korunması ve çevre güvenliği açısından bu tür yangınların önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yangının söndürülmesi sürecinde yaşanan gelişmeler için yetkililerden bilgi alınmaya devam edilmektedir.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.