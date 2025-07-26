Antalya'nın Serik İlçesinde Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Yangın Kontrol Altında!

Antalya'nın Serik ilçesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Akbaş ve Karataş mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangın Söndürme Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

İhbarın ardından, bölgeye yangın söndürme helikopterleri, uçaklar, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için gece gündüz demeden çaba harcıyor.

Gelişmeler için takipte kalın.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.