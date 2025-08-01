Antalya'nın Sıcak Hava Balonları, Turizmde Yeni Bir Dönem Açıyor

Antalya'nın Sıcak Hava Balonları ile Turizmde Farklı Bir Boyut

Antalya'da, Aspendos Antik Kenti'nden havalanan sıcak hava balonları, kentin turizm potansiyelini zenginleştirerek hem yerli hem de yabancı turistlere eşsiz bir keşif imkanı sunuyor.

Yeni Bir Turizm Alternatifi

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, sunduğu çeşitli tatil olanaklarıyla dikkat çekiyor. Sahil, tarih, kültür, spor ve doğa turizminin yanı sıra sıcak hava balonları da kente yeni bir soluk getiriyor. Serik ilçesindeki Aspendos bölgesinden havalanan balonlar, misafirleri gökyüzünde unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

12, 16 ve 18 kişilik sepetlerdeki turistler, Antalya'nın doğal güzelliklerini ve tarihi mekânlarını kuş bakışı görme fırsatı buluyor. Attaleia Baloons Müdürü Mehmet Keleş, balon turizminin eksikliğini fark ederek bu alana giriş yaptıklarını, vatandaşların ve turistlerin yoğun talepleri doğrultusunda hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Yüksek Talep ve Gelecek Planları

Keleş, Antalya'nın önemli bir turizm merkezi olduğunu vurgulayarak, balon turizminin eksikliğini hissettiklerini ifade etti. İlk olarak 3 balonla tura başladıklarını ve talep doğrultusunda bu sayıyı 5'e çıkaracaklarını kaydetti. Yabancı turistlerin özellikle Ruslar, Polonya ve Romanya gibi ülkelerden yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Balon deneyimini yaşayan turistler, tarihi Aspendos Tiyatrosu, su kemerleri, Selçuklu Köprüsü ve Köprüçay'ı havadan seyredebiliyorlar. Keleş, Antalya'nın eşsiz güzellikteki manzaralarının, bu deneyimi daha da özel hale getirdiğinin altını çizdi.

Antalya'da hizmete giren sıcak hava balon turları, kentin turizmine çeşitlilik kazandırıyor. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya, alternatif turizm potansiyelleriyle yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'nin bulunduğu bölgeden havalanan balonlar, Antalya'nın semalarında süzülerek turistleri, gökyüzünde keşfe çıkarıyor. 12-16 ve 18 kişilik sepetlere binen turistler, kentin doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını gökyüzünden görme imkanı buluyor.

Antalya'da hizmete giren sıcak hava balon turları, kentin turizmine çeşitlilik kazandırıyor. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya, alternatif turizm potansiyelleriyle yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'nin bulunduğu bölgeden havalanan balonlar, Antalya'nın semalarında süzülerek turistleri, gökyüzünde keşfe çıkarıyor. 12-16 ve 18 kişilik sepetlere binen turistler, kentin doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını gökyüzünden görme imkanı buluyor.