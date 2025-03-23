Antalya Şehir Hastanesi, Sağlık Hizmetlerindeki Önemini Kanıtladı

Antalya Şehir Hastanesi, Sağlık Alanında Dönüşüm Yaratıyor

Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, 2 Mart 2022 tarihinde hizmete açılan hastanenin, birçok özellikli birimi ile birlikte hem yerli hem de yabancı hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu bildirdi.

Önemli Sağlık Verileri

Ongun, hastanenin bir yıl içinde 340 bin acil servis başvurusu da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 725 bin muayene gerçekleştirildiğini aktardı. Bu süreçte 71 bin operasyon yapıldığını ve bunlardan 18 bini özellikli işlemler olduğunu kaydetti.

Ayrıca, hastanede 8 bin 510 hastanın yoğun bakımda yatarak tedavi gördüğünü ve 47 bin 400 hastanın ise servislerde tedavi aldığını vurguladı. 912 bin görüntüleme hizmetinin verildiği hastanede 2 bin 300 doğum gerçekleşti.

Kapsamlı Sağlık Hizmetleriyle Öne Çıkıyor

Ongun, Antalya Şehir Hastanesi’nin, yeni doğan çocuk ve erişkin yoğun bakım alanları, kalp merkezi, kapsamlı onkoloji merkezi, yanık merkezi, ileri düzeyde cerrahi birimler, nöromusküler hastalıklar merkezi, obezite merkezi ve kemik iliği transplantasyon merkezi gibi pek çok özellikli birimi ile sağlık ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşıladığını belirtti.

Deneyimli kadrosu ve eğitim klinikleri ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermeye devam eden hastane, uzmanlaşmış birimleri ve geniş hizmet alanları ile bölgemizin en büyük sağlık kuruluşu olmaya devam edecektir.