Antalya Serik'te 3 aracın çarpıştığı kaza: 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kaza: 5 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinde, VİP minibüs ile iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Serik-Belek kara yolunda meydana geldi. Kazaya karışan araçlar; Hazar B.'nin kullandığı 07 BPY 773 plakalı VİP minibüs, Şaban B. idaresindeki 07 BNR 574 plakalı otomobil ve Vedat G. yönetimindeki 07 YIJ 11 plakalı otomobil olarak kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumu

Kazada yaralananlar arasında sürücü Hazar B. ile minibüste bulunan Nadezhda A. (69), Kostantin G. (9) ve diğer otomobillerdeki Emine G. ile Anise B. bulunuyor. Yaralıların tedavisi hastanelerde sürüyor.

