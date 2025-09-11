Antalya Serik'te 3 aracın çarpıştığı kaza: 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde VIP minibüs ile iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:09
Antalya Serik'te 3 aracın çarpıştığı kaza: 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kaza: 5 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinde, VİP minibüs ile iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Serik-Belek kara yolunda meydana geldi. Kazaya karışan araçlar; Hazar B.'nin kullandığı 07 BPY 773 plakalı VİP minibüs, Şaban B. idaresindeki 07 BNR 574 plakalı otomobil ve Vedat G. yönetimindeki 07 YIJ 11 plakalı otomobil olarak kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumu

Kazada yaralananlar arasında sürücü Hazar B. ile minibüste bulunan Nadezhda A. (69), Kostantin G. (9) ve diğer otomobillerdeki Emine G. ile Anise B. bulunuyor. Yaralıların tedavisi hastanelerde sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi...

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te