Antalya Serik'te ehliyetsiz sürücüye 36 bin 454 TL ceza

D400 Karayolu Kadıoğlu kavşağında meydana gelen kazada yaralanan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi; sürücü ve araç sahibine toplam 36 bin 454 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:31
Kaza ve müdahale

Kaza, D400 karayolu Kadıoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. idaresindeki 07 AVA 924 plakalı otomobil ile A.K.nin kullandığı 07 AHD 244 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsizlik ve kesilen cezalar

Yapılan kontrollerde sürücü D.G.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Hem sürücüye hem de araç sahibine ayrı ayrı 18 bin 227 TL olmak üzere toplam 36 bin 454 TL idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

