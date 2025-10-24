Antalya Serik'te Fırtına Seraları Vurdu — Hasar Tespiti Başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde fırtına ve yağış, Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar, Şatırlı ve Eskiyörük'teki seralara zarar verdi; hasar tespit çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:03
Antalya'nın Serik ilçesinde fırtına ve yağıştan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı. Dün fırtına ve yağış, Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar, Şatırlı ve Eskiyörük mahallelerinde bulunan seralara zarar verdi.

Çalışmalar ve yetkililer sahada

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışması başlattı. Bölgeye giden Serik Kaymakamı Cemal Şahin ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

Mustafa Çömezoğlu şöyle dedi: "Serik'te meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kapalı ortam seralarda çatı çökmeleri, örtü malzemelerinde yırtılmalar ve sera içerisindeki ürünlerde zararlar meydana geldi. Tespit komisyonumuzca ekipler görevlendirilerek çalışmalarına başladı."

TARSİM ekspertiz çalışması

Öte yandan, TARSİM sigortalı 85 üreticinin afet ihbarında bulunduğu ve TARSİM ekspertiz ekiplerinin de bugün bölgede çalışma yaptığı öğrenildi.

