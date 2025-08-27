Antalya Serik'te İki Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme: Yangının kontrol altına alınması bildirildi

GÜNCELLEME: Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki bakliyat deposuna sıçradı ve yangın iki depoyu etkiledi.

Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi itfaiye ekipleri ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ortak müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

