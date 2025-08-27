DOLAR
41,04 0%
EURO
47,69 0,28%
ALTIN
4.454,69 0,41%
BITCOIN
4.571.972,9 -0,06%

Antalya Serik'te İki Depoda Yangın: İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki soğuk hava ve bakliyat depolarında çıkan yangına Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 08:19
Antalya Serik'te İki Depoda Yangın: İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Antalya Serik'te İki Depoda Yangın: İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Olayın Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depoda yangın çıktı. Olay, Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bakliyat deposuna sıçradı.

Müdahale

Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale...

Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale...

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
2
Antalya Serik'te İki Depoda Yangın: İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
3
Karayolları'nda Yapım ve Bakım Çalışmaları: Bazı Kesimler Trafiğe Kapalı
4
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 739 Bin Hap ve 4 Zanlı Yakalandı
5
Kadıköy'de Demirli "Zeynebim İstanbul" Gemisinde Yangın Söndürüldü
6
Naci Görür'den deprem uyarısı: DAF’a çok yakın yerlerdeki kentler cidden tehlikede
7
Çorum Merkezli Operasyon: Telefonda Dolandırıcılık İddiasıyla 6 Şüpheli Tutuklandı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025