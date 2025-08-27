Antalya Serik'te İki Depoda Yangın: İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Olayın Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depoda yangın çıktı. Olay, Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bakliyat deposuna sıçradı.

Müdahale

Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

