Antalya Serik'te Kamyonla Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonla motosiklet çarpıştı

Kaza Kayaburnu Mahallesi'nde meydana geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, Muhammed Can Düzgün (20) idaresindeki 35 AJF 829 plakalı motosiklet ile kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 CEK 391 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışma, Kayaburnu Mahallesi'nde gerçekleşti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından kamyonun altında sürüklenen motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

