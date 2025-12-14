Antalya Serik'te Minibüs Sulama Kanalına Uçtu — Plaka 07 AEL 307

Antalya Serik'te Minibüs Sulama Kanalına Uçtu

Olay ve müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs sabah erken saatlerinde sulama kanalına düştü. Kazaya karışan aracın plakası 07 AEL 307 olarak kayda geçti.

Kaza, Karadayı - Boğazkent yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak köprü üzerinden kanal içine uçtu. Olayın bildirilmesi üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme ve tanık ifadeleri

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, aracın içinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Görgü tanıkları, sürücünün kendi imkanlarıyla aracı terk ettiğini ve olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Yolcu olmadığı bildirildi.

Polis, kazaya ilişkin sürücüyü bulmak ve olayın nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

