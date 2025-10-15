Antalya Serik'te Yangın - Suriye Uyruklu 5 Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya Serik'te çıkan yangında bitişik apartmanda mahsur kalan Suriye uyruklu 5 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı; evde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:48
Olay: Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi

Antalya'nın Serik ilçesinde, Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanda Suriye uyruklu vatandaşlar yaşıyordu.

Alevleri fark eden sakinlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü; yangın evde hasara yol açtı.

Söndürme çalışmaları sırasında yan binadaki aynı katta mahsur kalan Suriye uyruklu 5 çocuk olduğu tespit edildi. Ekipler, çocukları balkona yönlendirerek güvenli şekilde aşağı indirdi.

Sağlık kontrolü sonrası çocukların durumunun iyi olduğu belirlendi ve ailelerine teslim edildiler.

Çocukları kurtaran itfaiye eri İbrahim Timur, gazetecilere şunları söyledi: "Balkonda söndürme çalışması yaparken dumanların yan binaya ilerlediğini ve yan dairede de çocukların korktuğunu gördük. Çocukları önce balkona çıkmaları konusunda yönlendirdim. Eve güvenli bölgeden girerek çocukları aldık. Çok şükür onları sağlıklı bir şekilde aşağıya indirdik, ailelerine teslim ettik. Çok korkmuşlardı."

