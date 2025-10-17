Antalya Turizm Fuarı ATF-2025 22-24 Ekim'de ANFAŞ'ta

Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF-2025) 22-24 Ekim'de ANFAŞ'ta düzenlenecek; 100 ülkeden yaklaşık 2 bin acente ve 30 binden fazla ziyaretçi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 16:06
Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF-2025 Türkiye) bu yıl 22-24 Ekim tarihlerinde ANFAŞ fuar merkezinde gerçekleştirilecek.

Basın toplantısında öne çıkanlar

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, Muratpaşa ilçesindeki bir işletmede düzenlenen basın toplantısında fuarın sadece bir etkinlik olmadığını, Türkiye turizminin birlik ve sinerji platformu olduğunu vurguladı.

Meral, Antalya'nın bir açık hava müzesi olduğunu ve kentin turizm potansiyelinin artık sınırları aştığını söyledi. Türkiye'nin birçok ilinden katılımın olacağını, otel temsilcilerinden tur operatörlerine kadar sektörün tüm paydaşlarının fuarda buluşacağını belirtti.

Toplantıda Meral şu ifadeleri kullandı: "Fuar yalnızca Türkiye için değil, dünya turizm sektörü açısından da önemli bir merkez haline geldi. Dünya turizm operatörlerini tek çatı altında bulabileceğiniz tek fuarız. Var olan pazarları bir araya getirdiğimiz gibi, gelişmelerine de katkı sağlıyoruz. Bu sayede hem zamandan hem ekonomiden tasarruf ediliyor. Türkiye'nin turizm ürünleri açısından en verimli bölgesi Antalya'dır ve biz bu potansiyeli dünyaya gösteriyoruz."

Katılımcı ve hedefler

Meral, ATF'nin resmi olarak uluslararası fuar statüsüne yükseldiğini ve 100 ülkeden yaklaşık 2 bin seyahat acentesinin fuara katılmasının beklendiğini açıkladı.

Geçen yıl fuarı 30 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Meral, bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklediklerini söyledi. Ukrayna'dan gelen müşteri sayısının savaşa bağlı olarak azaldığını, savaş bittikten sonra tekrar artacağına inandığını da ekledi.

Son olarak Meral, ATF25'in "Yüzde 100 Turizm" sloganıyla düzenleneceğini ve etkinliğin ANFAŞ fuar merkezinde yapılacağını yineledi.

