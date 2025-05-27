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Antalya ve Çevre İllerde 27 Mayıs Darbesine Kınama

AK Parti teşkilatları, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde demokrasiye vurgu yaparak kınama açıklaması yaptı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:35
Antalya ve Çevre İllerde 27 Mayıs Darbesine Kınama

Antalya ve Çevre İllerde 27 Mayıs Darbesine Kınama

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamalarda, 1960 darbesinin vesayetçi ve darbeci zihniyeti ortaya koyan önemli bir tarih olduğunu vurgulandı.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, darbeci zihniyetten ve onun sonuçlarından ders çıkarılmasının önemine dikkat çekilerek, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’a rahmet dilendi. Açıklamada, “27 Mayıs sadece bir darbe tarihi değil, darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil etmektedir” ifadesi yer aldı.

Menteşe'deki Programda Mesajlar Verildi

Muğla'da düzenlenen programda AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Mustafa Çelebi, 27 Mayıs’ın sadece bir darbe tarihi olmadığına vurgu yaparak, darbe sonrası meydana gelen Yassıada yargılamalarının demokrasiye olan müdahaleleri derin yaralar açtığını belirtti. “Halk her zaman demokrasinin yanında durmuştur” diyen Çelebi, milletin asla vesayet düzenine boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Isparta'dan Güçlü Çıkış

Isparta'da konuşan AK Parti İnsan Hakları Başkanı Avukat Hatice Çetin Gücüyener, görevlerinin ilk günden itibaren vesayetçi zihniyetlerle savaştıklarını dile getirerek, bu zihniyetlerin hala bazı adreslerde var olduğunu vurguladı. Gücüyener, darbeci zihniyetin günümüzde de kendini gösterdiğini belirtti.

Burdur'da Kararlı Mesajlar

Burdur AK Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise 27 Mayıs’ın demokratik siyasete vurduğu yaralar tekrar hatırlatıldı. 14 Mayıs 1950’de Adnan Menderes ve arkadaşlarının iktidara gelmesiyle başlayan sürecin önemine değinilerek, “Bu ülkenin vesayetçi zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Darbeyi ve getirdiği karanlığı bir kez daha kınıyoruz” denildi.

Tüm bu açıklamalar, AK Parti’nin demokrasi, adalet ve kalkınma mücadelesine sarsılmaz bir inançla devam edeceğinin altını çizmektedir.

Antalya AK Parti İl Teşkilatı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması...

Antalya AK Parti İl Teşkilatı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Antalya AK Parti İl Teşkilatı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması...

Antalya AK Parti İl Teşkilatı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

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