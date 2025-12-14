Arnavutköy'de Bolluca Mavi Göl Neredeyse Kurudu: İBB'nin Dolgu Çalışması Balıkları Tehdit Ediyor

Arnavutköy Bolluca Mavi Göl’de su seviyesi neredeyse tamamen kayboldu
Arnavutköy’de bulunan Bolluca Mavi Göl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü dolgu çalışmaları nedeniyle su seviyesini neredeyse tamamen yitirdi. Bölgeye dökülen hafriyat toprağı gölün doğal dengesini bozdu ve suyun çekilmesine yol açtı.
Dolgunun etkileri: Balıklar çamur içinde can çekişiyor
Toprak dökümü sonucu göl alanı bir çamur tabakasına dönerken, binlerce balık oksijensizlik nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Göldeki çalışan işçiler, balıkların balçık içinde çaresizce çırpındığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntüler ve gözlemler
İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerde balıkların su arayışı içinde olduğu, çamura saplanmış birçok canlının yaşam belirtisi göstermekte zorlandığı görüldü. Olay, gölün çevresinde süren dolgu faaliyetlerinin doğrudan çevresel etkisini ortaya koyuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen çalışmaların, Bolluca Mahallesi sınırlarındaki Mavi Göl’ün su dengesini nasıl etkilediği, bölgedeki ekolojik kaybın boyutunu gündeme taşıyor.
