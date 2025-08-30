DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.465.234,28 -0,95%

Antalya ve Çevre İllerde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı; çelenk sunumu, İstiklal Marşı, halk gösterileri ve tören geçişleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:01
Antalya ve Çevre İllerde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Antalya ve çevre illerde törenlerle kutlandı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törenler, resmi geçitler ve kutlama etkinlikleriyle gerçekleştirildi.

Antalya

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Hulusi Şahin, 30 Ağustos Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir törenden halkı selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Öğrencilerin şiirleri ve gösterileriyle süren program, tören geçişiyle sona erdi. Hükümet Konağı'ndaki programda Vali Hulusi Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti.

Törene Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, kamu kurum yöneticileri, oda ve dernek başkanları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Kaleiçi'nde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı bot, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün ile milletvekilleri, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Akbıyık ve Başkan Aras'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirildi. Törenin devamında Vali Akbıyık makamında tebrikleri kabul etti; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Program tören geçişi ile sonlandı ve protokol üyeleri kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

Isparta

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Abdullah Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Erin makamında tebrikleri kabul etti.

Vali Erin ve protokol üyeleri tören birliklerini ve vatandaşları selamlayarak programın çeşitli etkinlikleriyle devam etti. Gün, tören geçişiyle tamamlandı.

Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Garnizon Komutanı Tank Albay Metin Çelebi ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Bilgihan makamında tebrikleri kabul etti.

Burdur programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunması, günün anlamını vurgulayan konuşmalar, spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüller ve halk oyunları gösterisi yer aldı. Etkinlikler tören geçişiyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
2
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
3
Gazze Yakınında Patlama: 7 İsrail Askeri Yaralandı
4
Konya ve Çevre İllerde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Düzce'de 2 Gündür Kayıp 81 Yaşındaki Kadın Fındık Bahçesinde Sağ Bulundu
6
30 Ağustos Zafer Bayramı Doğu'da Coşkuyla Kutlandı: Van, Bitlis, Hakkari, Muş
7
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta