Antalya ve Çevre İllerde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Antalya ve çevre illerde törenlerle kutlandı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törenler, resmi geçitler ve kutlama etkinlikleriyle gerçekleştirildi.

Antalya

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Hulusi Şahin, 30 Ağustos Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir törenden halkı selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Öğrencilerin şiirleri ve gösterileriyle süren program, tören geçişiyle sona erdi. Hükümet Konağı'ndaki programda Vali Hulusi Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti.

Törene Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, kamu kurum yöneticileri, oda ve dernek başkanları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Kaleiçi'nde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı bot, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün ile milletvekilleri, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Akbıyık ve Başkan Aras'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirildi. Törenin devamında Vali Akbıyık makamında tebrikleri kabul etti; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Program tören geçişi ile sonlandı ve protokol üyeleri kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

Isparta

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Abdullah Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Erin makamında tebrikleri kabul etti.

Vali Erin ve protokol üyeleri tören birliklerini ve vatandaşları selamlayarak programın çeşitli etkinlikleriyle devam etti. Gün, tören geçişiyle tamamlandı.

Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Garnizon Komutanı Tank Albay Metin Çelebi ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Bilgihan makamında tebrikleri kabul etti.

Burdur programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunması, günün anlamını vurgulayan konuşmalar, spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüller ve halk oyunları gösterisi yer aldı. Etkinlikler tören geçişiyle sona erdi.