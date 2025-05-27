Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

Antalyalılar Dikkat! Meteoroloji Uyardı

Meteoroloji uzmanlarının son dakika uyarıları, Antalya ve çevresinde 29 Mayıs 2025 tarihinden itibaren etkisini gösterecek yoğun yağışlara dikkat çekiyor. Şehrin sıcak ve güneşli günlerinin yerini gök gürültülü sağanak yağışlar alacak.

Sağanak Yağışlar Başlıyor

29 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla başlayacak olan sağanak yağışlar, 31 Mayıs 2025 Cumartesi akşamına kadar aralıksız devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu süreçte vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor.

29-31 Mayıs 2025 Hava Durumu Raporu

Antalya'nın hava durumu tahminleri ise şu şekilde:

29 Mayıs 2025 Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı.

Gök gürültülü sağanak yağışlı. 30 Mayıs 2025 Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı.

Gök gürültülü sağanak yağışlı. 31 Mayıs 2025 Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı.

Özellikle belirtilen tarihler arasında şiddetli sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Bu nedenle kirli hava koşullarından etkilenmemek için gereken önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.