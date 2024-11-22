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Antika Merakı Bir Şilinle Başladı: Sebahat Çakmak'ın Hikayesi

Samsun'da Sebahat Çakmak, hediye edilen bir şilinle başlayan antika merakını kazanç kapısına dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:20
Antika Merakı Bir Şilinle Başladı: Sebahat Çakmak'ın Hikayesi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, çocuk yaşlarda bir turistten hediye edilen 1946 tarihli 1 şilin, Sebahat Çakmak'ın antika merakını ateşledi.

İstasyon Mahallesi'nde küçük dükkanında binlerce antika parçayı sergileyen Çakmak, 6 yıldır antikacılık yaparak geçimini sağlıyor. AA muhabirine verdiği röportajda, antika eşyalara olan sevgisinin uzun yıllara dayandığını belirtti.

Küçük yaşlarda bakkalda çıraklık yaparken, dükkanına gelen bir turistin kendisine hediye ettiği Elizabeth'in portresi bulunan 1 şilin ile antika serüveninin başlamış olduğunu ifade eden Çakmak, "O günden sonra hayatım değişti. Şimdi 45 yaşındayım ve bu işten büyük keyif alıyorum," dedi.

Çakmak, koleksiyonuna eski paralar ve duvar halıları ekleyerek büyüttüğünü, evini antika eşyalarla doldurduğunu söyledi. Bu durumu eşiyle şaka yoluyla paylaşıp, "Eşim, 'Evi çöp doldurdun' diye şikayet ediyordu. Ama bu eşyaların her biri benim için çok kıymetli. Onların bir hikayesi var," ifadesini kullandı.

Birikimleriyle edindiği 15 metrekarelik dükkanında 2 binden fazla antika eşya barındıran Çakmak, yoğun taleple karşılaştığını ve eski eşyaların değerinin gün geçtikçe arttığını düşündüğünü belirtti.

Müşterilerden Eski Eşya Yorumları

Müşterilerden Semra Sarıgül, eski eşyaların hatıralar taşıdığını vurgulayarak, "Yeni ürünler o kadar hızlı tükeniyor ki eski şeylerin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Onların bir geçmişi ve ruhu var," dedi.

Tahsin Akbukut da antikaların insanların geçmişle bağ kurmasını sağladığını belirterek, "Eskiler, insanların geçmişte yaşadığı tüm anıları canlandırmaya vesile oluyor. Bu yüzden tercih ediliyor," ifadelerini kullandı.

Diğer bir müşteri Kevser Yıldız ise, "Eski eşyalara hayranım. Ne kadar eski eşyamız varsa onları kaybettik. Şimdi onları arıyoruz. Onlar geçmişimizin birer parçası," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Sebahat Çakmak'ın kendisine hediye edilen, hatıra madeni...

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Sebahat Çakmak'ın kendisine hediye edilen, hatıra madeni parayla başlayan antika merakı zaman içinde kazanç kapısı oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Sebahat Çakmak'ın kendisine hediye edilen, hatıra madeni...

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Sebahat Çakmak'ın kendisine hediye edilen, hatıra madeni parayla başlayan antika merakı zaman içinde kazanç kapısı oldu.

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