Antonio Costa Bulgaristan'da: AB Desteği Ukrayna'nın Egemenliğini Korumaya Yardımcı Oldu

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Bulgaristan ziyaretinde AB'nin Ukrayna desteğini, Schengen/Avro sürecini ve Karadeniz güvenliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:38
Antonio Costa Bulgaristan'da: AB'nin Ukrayna Desteği ve Bölgesel Güvenlik Öne Çıktı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB ülkelerine sürdürdüğü ziyaretler kapsamında Bulgaristan'a geldi. Başbakan Rosen Jelyazkov ile gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak brifingte Costa, Birliğin Ukrayna'ya verdiği desteğin önemine dikkat çekti.

AB Desteğinin Rolü

Costa, toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: "AB olarak desteğimiz, Ukrayna'nın üç yılı aşkın bir savaşın ardından bu ülkenin egemenliğini korumasına yardımcı oldu." Costa ayrıca, AB'nin eğitim ve tatbikat görevlerini genişleteceklerini ve Ukrayna'nın savunma sanayisini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün yapılan Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesinde 26 ülkenin Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için çabalarını birleştirmeyi kabul ettiğini, ancak her ülkenin katılım şeklini kendisinin belirleyeceğini de hatırlattı.

Bulgaristan'ın Katkısı ve Hibrit Tehditler

Costa, Bulgaristan'ın çabaya yaptığı katkıya vurgu yaparak, "Bulgaristan'ın askeri desteği, yardımı, deneyimi ve bölgesel bilgileri, Ukrayna'yı destekleme çabalarımızda temel bir rol oynuyor." dedi. Avrupa'nın hibrit tehditlere karşı araçlar geliştirmek zorunda olduğuna işaret eden Costa, Rusya kaynaklı hibrit saldırıların Avrupa'da da görüldüğünü; siber saldırılar, altyapı tahribi ve demokrasiyi hedef alan girişimlerin Ukrayna'nın ötesinde de olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Jelyazkov: Karadeniz Güvenliği Öncelik

Başbakan Rosen Jelyazkov, Karadeniz bölgesindeki güvenlik kaygılarına değinerek, "Bulgaristan, Romanya ve Türkiye ile birlikte Karadeniz Güvenlik Havzası'nı kurma arzusunu sürdürüyor." şeklinde konuştu. Jelyazkov, AB güvenliği ve savunmasının Bulgaristan için "özel önem taşıdığını" vurguladı ve savunmanın saldırgan davranışları engellemenin tek yolu olduğunu belirtti.

Jelyazkov, ayrıca Karadeniz havzasının enerji bağımsızlığı, iç entegrasyon ve Avrupa'nın daha geniş güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini söyledi; saldırganlığın enerji, ticaret ve insani güvenlik üzerinde baskı aracı oluşturduğunu aktardı.

Ziyaretlerin Amacı

Costa'nın ziyaretlerinin, AB üye ülkelerinin devlet yöneticilerinden Birlik içindeki güncel konular hakkında görüş almak amacı taşıdığı açıklanmıştı. Costa, Bulgaristan'ın Schengen ve Avro bölgelerine katılmasından duyduğu memnuniyeti de ortak brifingde dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sürdürdüğü ziyaretler dizisi kapsamında Bulgaristan'a gelen AB Konseyi Başkanı Antonio Costa (sol), Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov (sağ) ile birlikte ortak bası toplantısı düzenledi.

