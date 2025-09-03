DOLAR
Anusic: 6 Bayraktar TB2 Hırvat Ordusuna Yeni Yetenekler Kazandırıyor

Anusic, Türkiye'den alınan 6 Bayraktar TB2 SİHA'nın Hırvat ordusuna muharebe, gözetim, keşif ve yangınla mücadelede yeni yetenekler kazandırdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:25
Savunma Bakanı Anusic'ten TB2 değerlendirmesi

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'ların etkisini değerlendirdi.

Anusic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tihomir Kundid ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ile Hırvatistan Hava Kuvvetleri'ni ziyaret ettiğini belirtti.

Hırvat ordusunun envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA konusunda eğitimlerini tamamlayan askerlerin kabiliyetlerini gösterdiğini kaydeden Anusic, şöyle devam etti:

"Modern silahlarla donatılmış 6 adet Bayraktar TB2, Hırvat ordusuna muharebe operasyonları, sınır gözetimi, keşif ve yangınla mücadele alanlarında yeni yetenekler kazandırıyor. Bu da ulusal güvenliğin ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlıyor."

Hırvatistan, Baykar ile 2024'te Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalamıştı.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic (sağ 2), Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tihomir Kundid (solda) ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş (sağ 3) ile Hırvatistan Hava Kuvvetleri'ni ziyaret etti.

