Anzak Koyu'nda Şafak Ayini: Avustralya ve Yeni Zelanda Buluşması

Anzak Koyu'nda Duygu Dolu Anlar

Çanakkale Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla düzenlenen "Şafak Ayini" için Avustralya ve Yeni Zelandalı katılımcılar, Anzak Koyu'na akın etti. Gece saatlerinde Çanakkale kent merkezinden hareket eden çok sayıda kişi, servis araçlarıyla tören alanına ulaştı.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, alanda kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları hakkındaki belgeseli izleyerek, ayin saatini sabırsızlıkla bekledi. Anma etkinliği, tarihi bir dönümü yeniden yaşamak adına önemli bir fırsat sundu.

Bireysel Hikayeler

Avustralya'dan gelen Chris Brant, 1915'te Gelibolu'daki savaşta yaralanan büyük amcasına saygılarını sunmak üzere törene katıldığını dile getirdi. Brant, büyük amcasının savaş sırasında göğsünden yaralandığını ve İngiltere'ye gönderildiğini; orada iki yıl tedavi gördükten sonra 1917'de Fransa'da hayatını kaybettiğini anlattı. "Gelibolu'da etrafa bakıp, yaşadıkları acıları hayal etmek oldukça sürreal." ifadesini kullandı.

Bir diğer katılımcı Jim Phillips ise Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılında Gelibolu'da olmanın önemine vurgu yaparak, "Bu, gelecekte ne yapmamız gerektiğine dair bir ders." şeklinde konuştu. Avustralyalı Davina Tuda da anma törenine katılmanın önemini belirtip, "Bu belgeseli izlemek, insanın sık sık düşünmediği bir gerçeği hatırlatıyor ve tam olarak burada ne yaşandığını." sözleriyle ifade etti.

Anzak ve Anzak Günü Nedir?

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin birleşimiyle oluşuyor. Anzak Günü, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak kutlanıyor.

Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı törenleri kapsamında düzenlenecek "Şafak Ayini"ne katılmak üzere Anzak Koyu'na geldi. Avustralya'dan gelen Jim Phillips, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı törenleri kapsamında düzenlenecek "Şafak Ayini"ne katılmak üzere Anzak Koyu'na geldi. Avustralya'dan gelen Jim Phillips, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.