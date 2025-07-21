Aort Damarı Genişleyen Genç Hasta, 4 Saatlik Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Van'da, aort damarında genişleme tespit edilen 35 yaşındaki Veysel Polater, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yaşayan Polater, göğüs ve baş ağrısı ile halsizlik şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Kalp Merkezi'nde yapılan muayeneler sonucunda, Polater'e aort anevrizması teşhisi konuldu.

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı operatör doktor Murat Sezgin ve ekibi, Polater'i ameliyata aldı. 4 saat süren operasyon sırasında hastanın aort damarındaki anevrizma, bentall (aort anevrizma onarımı) yöntemiyle onarıldı. Polater, hastanede 9 gün boyunca izlenerek taburcu edildi.

“Zor Bir Ameliyattı”

Doktor Sezgin, aort anevrizması tedavi edilmediğinde hayati riskler doğurabileceğini belirtti. Polater'in 10 gün önce hastaneye başvurduğunu ve aort damarında 49-52 milimetrelik bir genişleme tespit ettiklerini ifade etti. Sezgin, “Ameliyat öncesi hem hastaya hem de ailesine müdahalenin gerekliliği hakkında bilgi verdik. Her merkezde yapılamayan zor bir operasyondu. Aort kapak, koroner baypas ve aort damarını birden değiştirebiliyoruz. Ameliyatı başarıyla tamamladık ve hastamız sağlığına kavuştu.” dedi.

“Sağlığıma Kavuştum”

Veysel Polater, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “Hastaneye kalp ritim bozukluğu, çarpıntı, göğüs ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle başvurdum. Kalp krizi belirtileri yaşıyordum. Doktor Murat Sezgin ve ekibi ameliyatımı yaptı. Şu an gayet iyiyim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Van'da aort damarında genişleme tespit edilen 35 yaşındaki Veysel Polater (solda), Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Murat Sezgin (sağda) hastayı ziyaret etti.

Van'da aort damarında genişleme tespit edilen 35 yaşındaki Veysel Polater (solda), Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Murat Sezgin (sağda) hastayı ziyaret etti.