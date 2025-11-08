Arabacı'nın Tahliyesine İtiraz: İzmir Mahkemesi Yeniden Tutuklama Kararı

Arabacı'nın Tahliyesine İtiraz Sonrası Yeniden Tutuklama Kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Asliye Ceza Mahkemesi'nin Coşkun Necati Arabacı hakkındaki tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, tahliye kararını kaldırarak Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Operasyon ve Gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren istihbarat çalışması sonucu, organize suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı, 5 Ekim sabahı Adnan Menderes Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 53 yaşındaki ve "Köln'ün babası" olarak tanınan Arabacı'nın; kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere birçok yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Arabacı, sorgulanmak üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 8 Ekim tarihinde işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tahliye, İtiraz ve Kararın Geri Alınması

İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından yargılanan Arabacı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Karara itiraz eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu değerlendiren İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararını kaldırdı ve Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Gelişmeler, soruşturmanın seyrine bağlı olarak ilerleyen günlerde yeni duruşma ve işlemlerle takip edilecek.

