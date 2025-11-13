Araban-Besni Çevre Yolunda Doğalgaz Çalışmaları Sürüyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAZDAŞ Doğalgaz A.Ş. Gaziantep Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen doğalgaz hattı çalışmaları Araban-Besni çevre yolunda devam ediyor.

Çalışma ve Kapsam

Başlatılan çalışmalarla Mehmet Gökçek Mahallesi'nde altyapı tamamlanarak mahalle sakinleri doğalgaz kullanımına başladı. Çalışmalar, Karayollarına ait Araban-Besni karayolunun geçtiği çevre yolunun sağ ve solundaki haneleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Tamamlandığında Mehmet Gökçek, Şerif Peri ve Fevzi Çakmak Mahalleleri'ndeki haneler doğalgazdan faydalanacak.

Muhtarın Açıklaması

Mehmet Gökçek Mahalle Muhtarı Haci İlik, “Mehmet Gökçek Mahallesi muhtarı olarak mahalleme doğalgaz altyapısı yapılması için yetkililere girişimde bulunmuştum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAZDAŞ Doğalgaz A.Ş. Gaziantep Bölge Müdürlüğü işbirliğinde mahalleme başlatılan doğalgaz çalışması tamamlanmış ve mahalle sakinlerinin doğalgaz kullanımına başlamıştır. Doğalgaz çalışması yapılmayan Karayollarına ait Araban- Besni karayolunun geçtiği çevre yolu olarak adlandırdığımız yolun sağ ve solundaki hanelerin de doğalgazdan faydalanması için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında Mehmet Gökçek, Şerif Peri ve Fevzi Çakmak Mahallelerindeki hanelerde faydalanacak. Çalışmaların başlatılması için emeği geçen yetkililere teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

