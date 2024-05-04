Arabası olanlara trafik sigortası şoku! Bugünden sonra böyle yapılacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından 'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası' (zorunlu trafik sigortası) kapsamında Aralık 2023'te itibarıyla yayınladığı hasar maliyet endeksinin uygulaması bugün başladı.

SEDDK, değişen ekonomik koşullar nedeniyle sigortalıların menfaatlerini korumak ve hasar sigortası prim dengesindeki dengenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bu tedbiri uygulamaya koydu. Bu endeks, asgari ücret, yedek parçalar, bakım-onarım ve araç fiyatlarındaki değişiklikler dikkate alınarak aylık olarak hesaplanacak zorunlu yol sigortası priminin belirlenmesinde referans görevi görecek. Bu nedenle ödenecek prim miktarı, endeksi oluşturan fiyatlardaki değişikliklerin yanı sıra aracın modeli, yaşı, kamet ettiği bölgeden de etkilenecek.





Hasar maliyet endeksinin hesaplanması sırasında asgari ücretteki artış oranının %45'i, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan harcama endeksindeki yedek parça ve aksesuar fiyatlarındaki artış oranının %30'u, Aynı endekste motorlu kara taşıtları ve bireysel ulaşım fiyatlarının artış oranları aylık olarak hesaplanırken, bakım ve araç tamir giderlerindeki %10'luk artış dikkate alınır.

SEDDK tarafından yayınlanan genelgede, hasar endeksi oranına göre hesaplanan sigorta primlerinde mayıs ayındaki artış en fazla yüzde 3 olarak belirlendi. Böylelikle sigorta şirketleri zorunlu trafik sigortası fiyatlarını mayıs ayında yüzde 3'e kadar artırabilecek.

“HASAR MALİYETİ ENDEKSİNİN EN ÖNEMLİ UNSURU ASGARİ ÜCRETİN ARTIŞIDIR”

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Sigortacılık Meslek Komitesi başkanlığını yürüten Özgür Yılmaz, konuşmasında hasar maliyet endeksindeki en önemli unsurun asgari ücretteki artış olduğunu söylerken “Tazminatlar yürürlükteki asgari ücrete göre belirleniyor. İşçi ücretlerindeki artışlar tüm maliyetlere yansıdığından, hasarın onarılmasının maliyeti de otomatik olarak artıyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre asgari ücrette geçici bir artış olmayacak. Bu artışın artırılmaması hasar endeksini artırmayacağından zorunlu trafik sigortası primlerinin çok fazla artmasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.





Trafik sigortalarında belirlenmiş olan primlerin bu sektördeki firmalara olumsuz etkilerini aktaran Özgür Yılmaz, kaskoda olduğu şekilde bedava prime geçilmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, mevcut gerçekler nedeniyle kaza yapmayan ve hasar görmeyen sürücülerin de yüksek sigorta primleriyle karşı karşıya kaldıklarını doğrulayarak, ücretsiz tarifeye geçişle birlikte sigortalıların daha uygun primlerle poliçeye ulaşabileceklerini ifade etti.

Sektörün serbest tarifeden önce yarı serbest tarifeye geçme önerisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Özgür Yılmaz, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Devletin tavan belirlediği yerde fiyat tarifesi belirlemek artık mümkün değil. Bu tarife ile sigorta şirketleri, hasar nedeniyle oluşan zararları karşılamak için kendi primlerini belirleyebilecekleri bir aralıktan yararlanabiliyor. . Sektör temsilcilerinin bu taleple yetkililere başvurduğunun bilincindeyiz. Bu çalışmalara dayanarak hasar maliyet endeksinin uygulanmasını vergi muafiyetine hazırlık olarak değerlendiriyorum.”