Arabuluculuk Türkiye'de Çözüm Merkezi: Av. Nihat Şimşek'in Açıklaması

Kayseri ziyaretinde arabuluculuğun yükselişi ve somut veriler

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, arabuluculuğun uygulanmaya başlandığı 2013 yılından bu yana ülke genelinde büyük bir ivme yakaladığını ve birçok sorunun çözüm noktası haline geldiğini belirtti. Şimşek, 10-14 Kasım tarihleri arasında kutlanan Arabuluculuk Haftası kapsamında Kayseri Arabulucular Derneği Başkanı Av. Şirin Yarımçam ve Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Gökhan Şahan ile birlikte Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti ve 10 Kasım Atatürk’ün Anma Günü'nü andı.

Ziyarette verdiği bilgide Şimşek, arabuluculuk siciline kayıtlı yaklaşık 49 bin arabulucunun bulunduğunu aktardı. 2024 yılında arabulucular eliyle yaklaşık 1 milyon 800 bin uyuşmazlığın ele alındığını ve bunların yüzde 65'inin, yani yaklaşık 1 milyon 250 bin uyuşmazlığın anlaşmayla sonuçlandığını söyledi. Şimşek, 2025 yılında bu sayının 2 milyonun üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Arabuluculuk uygulamalarının adli hayatta da önemli etkileri olduğuna dikkat çeken Şimşek, 2018'den bu yana ilin bazı ortalamalarında iş, ticaret ve tüketici alanında il bazında 2-3 mahkeme; ülke bazında ise yıllık ortalama 300 mahkeme; 6,5 yılda ise ortalama 2 bin mahkemenin yapacağı işin arabulucular tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Toplumsal etkiler: EYT, kiracı-kiraya veren davaları ve sosyal barış

Şimşek, arabuluculuğun dava şartı haline getirildiği mahkemelerde dava dosya sayılarının düşüş gösterdiğini, örneğin yıllık dosya sayılarının bazı yerlerde 3 binlerden 2 binlere, bazılarında ise 700'lere kadar gerilediğini söyledi. Bunun adli incelemelerin verimliliğini artırdığını ve yargıya olan güveni güçlendirdiğini aktardı.

Ayrıca, son iki yılda gündeme gelen yaklaşık 2 milyon EYT'linin mahkemeye gitmesinin önünün arabuluculuk ile kesildiğini belirten Şimşek, kiracı-kiraya veren uyuşmazlıklarında da 1 Eylül 2023 itibarıyla dava şartı uygulamasının toplumsal gerilimleri azalttığını, sokaklardaki şiddet görüntülerinin istisnalar hariç azaldığını anlattı. Şimşek, bu anlaşmalar sayesinde en az 2.5 milyon kişinin hasım olmak yerine dostluğu seçtiğini ve bunun toplumsal barışa büyük katkı sağladığını söyledi.

TURAMEP ve arabuluculukta kalite hedefi

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) hakkında da konuşan Şimşek, platformun tüm arabulucuların sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladığını ve mesleki aidiyet oluşturmayı hedeflediğini belirtti. TURAMEP'in, yüksek kaliteli arabuluculuk hizmetinin herkesin hakkı olduğuna inandığını söyleyen Şimşek, platformun etik kurallar ve Adalet Bakanlığı denetimi temelinde nitelikli hizmet sunmayı ilke edindiğini ifade etti.

Şimşek, arabuluculuk uygulamalarındaki en büyük sorunun hizmette kalite standardının oturtulamaması ve denetim eksikliği olduğunu vurguladı. Bu eksikliklerin giderilmesi için TURAMEP'in büyük özveriyle çalıştığını ve halen Adalet Bakanlığında bekleyen Arabuluculuk Kanun Taslağı'nın Meclise sevk edilmesinin platformun gündeminde yer aldığını söyledi. "Bizler de arabulucular olarak, TURAMEP’in yanında olacağız, yardım ve destek sağlamak için çalışacağız" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti'nden destek

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, TURAMEP’in faaliyetlerinin başarılı olmasının kamuoyuna olumlu sonuçlar yansıtacağını söyledi. Kösedağ, Av. Arb. Nihat Şimşek’e, Av. Arb. Şirin Yarımçam’a, Doç. Dr. Gökhan Şahan’a ve tüm arabuluculara çalışmalarında başarılar diledi.

