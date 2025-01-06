Arabuluculuk Uygulamasıyla 826 Bin Dosya Çözüldü

Adalet Bakanı'ndan Arabuluculuk Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye yansımadan dostane usullerle çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasının 2024 yılı içerisinde 826 bin 548 dosya ile başarılı sonuçlar doğurduğunu açıkladı.
Arabuluculuk ve Toplumsal Barış
Bakan Tunç, arabuluculuk uygulaması sayesinde anlaşmazlıkların dostane bir şekilde çözüldüğüne ve bu sürecin toplumsal barışa katkı sağladığına vurgu yaptı. "Adalet Bakanlığı olarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz," Bakan Tunç, arabuluculuk uygulamasının 2012 yılında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemine kazandırıldığını hatırlattı. İlk uygulama ise 14 Kasım 2013 tarihinden itibaren başlamıştır. Aktif olarak 45 bin 154 arabulucu görev almakta olup, 2013 yılından bu yana toplamda 4 milyon 316 bin 754 dosyada anlaşma sağlandığı aktarıldı. Bakan Tunç, 2024 yılı içerisinde ihtiyari arabuluculuk kapsamında 613 bin 697 dosya ve dava şartı arabuluculuk anlamında ise 212 bin 851 dosya ile dostane yollarla anlaşma sağlandığını belirtti. Arabuluculuğun kapsamı 1 Eylül 2023 itibarıyla genişletilmiş olup; kira ilişkilerinden, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına, komşuluk hukukuna ve tarımsal üretim sözleşmelerine kadar birçok konuda dava şartı arabuluculuk kapsamında uyuşmazlıklar çözüm yoluyla giderilmektedir.
Arabuluculuğun Tarihçesi
Arabulucuların Rolü
Yeni Düzenlemeler
Bakan Tunç, arabuluculuk uygulamasının 2012 yılında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemine kazandırıldığını hatırlattı. İlk uygulama ise 14 Kasım 2013 tarihinden itibaren başlamıştır.
Aktif olarak 45 bin 154 arabulucu görev almakta olup, 2013 yılından bu yana toplamda 4 milyon 316 bin 754 dosyada anlaşma sağlandığı aktarıldı. Bakan Tunç, 2024 yılı içerisinde ihtiyari arabuluculuk kapsamında 613 bin 697 dosya ve dava şartı arabuluculuk anlamında ise 212 bin 851 dosya ile dostane yollarla anlaşma sağlandığını belirtti.
Arabuluculuğun kapsamı 1 Eylül 2023 itibarıyla genişletilmiş olup; kira ilişkilerinden, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına, komşuluk hukukuna ve tarımsal üretim sözleşmelerine kadar birçok konuda dava şartı arabuluculuk kapsamında uyuşmazlıklar çözüm yoluyla giderilmektedir.