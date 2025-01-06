Arabuluculuk Uygulamasıyla 826 Bin Dosya Çözüldü

Arabuluculuğun Tarihçesi

Bakan Tunç, arabuluculuk uygulamasının 2012 yılında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemine kazandırıldığını hatırlattı. İlk uygulama ise 14 Kasım 2013 tarihinden itibaren başlamıştır.

Arabulucuların Rolü

Aktif olarak 45 bin 154 arabulucu görev almakta olup, 2013 yılından bu yana toplamda 4 milyon 316 bin 754 dosyada anlaşma sağlandığı aktarıldı. Bakan Tunç, 2024 yılı içerisinde ihtiyari arabuluculuk kapsamında 613 bin 697 dosya ve dava şartı arabuluculuk anlamında ise 212 bin 851 dosya ile dostane yollarla anlaşma sağlandığını belirtti.

Yeni Düzenlemeler

Arabuluculuğun kapsamı 1 Eylül 2023 itibarıyla genişletilmiş olup; kira ilişkilerinden, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına, komşuluk hukukuna ve tarımsal üretim sözleşmelerine kadar birçok konuda dava şartı arabuluculuk kapsamında uyuşmazlıklar çözüm yoluyla giderilmektedir.