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Aracından inen kişi tırın altında kalarak can verdi

İzmir’de içler acısı bir kaza meydana geldi. Yolda aracı arızalan ve yola inen sürücüye tır çarptı. Çarpanın etkisi ile kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 17:22
Aracından inen kişi tırın altında kalarak can verdi

İzmir’de Tire-Torbalı yolunda aracı ile ilerleyen emekli polis Çetin Yağcı (49), arızalanan aracını emniyet şeridine çektikten sonra yola indi. O esnada yolda geçmekte olan G.K. yönetimindeki tır, Çetin Yağcı’ya çarptı. Yaşanan feci kaza sonucu emekli polis hayatını olay yerinde kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu, Yağcı’nın öldüğü ortaya çıktı. Hayatının kaybeden kişinin cansız bedeni, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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