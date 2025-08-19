DOLAR
Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

19 Ağustos 2025'te yürürlüğe giren değişiklikle araçlara kamera, araç takip sistemi ve acil durum butonu kademeli olarak zorunlu hale geldi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni Karayolları Trafik Yönetmeliği yürürlükte

19 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren değişiklikler yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki revizyon, araçlarda belirli teknolojik donanımların kademeli olarak zorunlu hale gelmesini öngörüyor.

Yönetmeliğin amacı, trafik güvenliğini artırmak, kaza sonrası süreçleri şeffaflaştırmak ve olası acil durumlara müdahaleyi hızlandırmaktır. Yeni düzenleme, araç teknolojilerinde standartları yeniden belirlemeyi hedefliyor.

Trafikte Hangi Sistemler Zorunlu Oldu?

Araç İçi Kamera ve Görüntü Kayıt Cihazı: Kaza, hırsızlık veya adli vakalarda delil niteliği taşıyacak görüntülerin kaydedilmesini sağlayacak; kusur oranlarının belirlenmesi ve 'vur-kaç' gibi olayların aydınlatılmasında kritik rol oynayacak.

Araç Takip Sistemi (ATS): Özellikle ticari araçlar için önem taşıyan bu sistem, aracın anlık konumunun ve geçmişe dönük güzergâh bilgilerinin takip edilmesine olanak tanıyacak.

Acil Durum Butonu: Kaza, sağlık sorunu veya herhangi bir tehlike anında sürücünün ya da yolcuların tek tuşla yardım çağrısında bulunmasını sağlayacak; ilgili acil durum merkezlerine anında konum bilgisi ile uyarı gönderecek.

İşte aracınız için son tarihler

Sıfır Kilometre Araçlar: Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 19 Ağustos 2025 tarihinden sonra ilk kez tescil edilecek tüm araçlarda bu donanımların fabrika çıkışlı veya tescil öncesi monte edilmiş olması zorunlu olacak.

2023 – 2025 Model Arası Araçlar: Bu model yıllarına sahip mevcut araç sahipleri, gerekli donanımları 1 Ocak 2026 tarihine kadar araçlarına taktırmak zorunda.

2018 – 2022 Model Arası Araçlar: Bu kategori için son uyum tarihi 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.

2017 ve Daha Eski Model Araçlar: Trafikteki en eski araçları kapsayan grup için uyum süreci 1 Ocak 2028 tarihinde sona erecek.

Yeni düzenleme, kademeli uygulama planı ile hem yoğunluk hem de maliyet etkileri göz önünde bulundurularak hayata geçirilecek. Araç sahipleri, model yıllarına göre belirlenen son tarihleri takip ederek gerekli donanımları zamanında temin etmelidir.

